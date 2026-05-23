Учасники організованої злочинної групи, яка ввозила авто під виглядом гуманітарної допомоги, отримали підозри
Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону викрили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно ввозили на територію України легкові автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Сил оборони, а згодом продавали їх. Днями детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області повідомили про підозру трьом учасникам групи та двом їхнім спільникам.
За даними слідства, організатором протиправної діяльності виявився 41-річний житель Ковеля. Він відповідав за придбання автомобілів за кордоном, їх ввезення в Україну та подальшу реалізацію. Інші учасники приймали транспортні засоби на території України, організовували їх ремонт, шукали покупців і продавали.
Також до схеми залучили ще двох чоловіків, які оформлювали та подавали декларації про гуманітарну допомогу. У документах вони зазначали неправдиві відомості щодо мети ввезення автомобілів.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили документацію благодійних організацій, декларації на гуманітарну допомогу, реєстраційні документи, акти приймання-передачі автомобілів, державні номерні знаки, а також транспортні засоби, ввезені на територію України під виглядом благодійної допомоги.
Загалом через митний кордон України було незаконно переміщено 13 автомобілів загальною вартістю майже 3 млн грн.
Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинене організованою групою. Двох інших фігурантів справи підозрюють у сприянні контрабанді підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 201-4 КК України. Досудове розслідування триває.
Заходи з викриття та документування протиправної діяльності прикордонники здійснювали спільно з детективами Територіального управління БЕБ в області та співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Волинській області ДСР Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.
