Участники рейдерского захвата частной компании отправятся под суд

Три гражданина разработали преступную схему присвоения корпоративных прав частной компании с использованием поддельных документов. В результате злоумышленники незаконно завладели долей в уставном капитале и имуществом ООО на сумму около 12 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Весной 2021 года в органы Национальной полиции Украины обратился директор ООО с заявлением о совершении рейдерского захвата его общества.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что три гражданина, жители Киева и Житомирской области, зная о наличии на банковских счетах общества значительной суммы средств и имущества, разработали преступный план рейдерского захвата юридического лица.

Злоумышленники подготовили пакет поддельных документов и на его основании переоформили право собственности на корпоративные права ООО на одного из участников «схемы». В результате злоумышленники незаконно завладели долей в уставном капитале и имуществом общества на сумму около 12 миллионов гривен.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые пытались перерегистрировать предприятие на другое лицо, но были задержаны работниками полиции в момент подачи документов государственному регистратору.

Также было установлено, что злоумышленники с использованием поддельных документов осуществили государственную регистрацию еще двух юридических лиц, которые они хотели использовать в своих преступных «схемах».

На основании полученных доказательств трем лицам уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости