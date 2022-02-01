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Участники рейдерского захвата частной компании отправятся под суд

Участники рейдерского захвата частной компании отправятся под суд

Три гражданина разработали преступную схему присвоения корпоративных прав частной компании с использованием поддельных документов. В результате злоумышленники незаконно завладели долей в уставном капитале и имуществом ООО на сумму около 12 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Весной 2021 года в органы Национальной полиции Украины обратился директор ООО с заявлением о совершении рейдерского захвата его общества.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что три гражданина, жители Киева и Житомирской области, зная о наличии на банковских счетах общества значительной суммы средств и имущества, разработали преступный план рейдерского захвата юридического лица.

Злоумышленники подготовили пакет поддельных документов и на его основании переоформили право собственности на корпоративные права ООО на одного из участников «схемы». В результате злоумышленники незаконно завладели долей в уставном капитале и имуществом общества на сумму около 12 миллионов гривен.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые пытались перерегистрировать предприятие на другое лицо, но были задержаны работниками полиции в момент подачи документов государственному регистратору.

Также было установлено, что злоумышленники с использованием поддельных документов осуществили государственную регистрацию еще двух юридических лиц, которые они хотели использовать в своих преступных «схемах».

На основании полученных доказательств трем лицам уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Участники рейдерского захвата частной компании отправятся под суд

Агентство Телевидения Новости

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