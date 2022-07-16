Удар по Виннице - взгляд с ТОЙ стороны

● По информации из Джерелоов в минобороны РФ, целью удара должен был стать вокзал в Виннице, он находится в нескольких кварталах восточнее Дома офицеров. В очередной раз ракеты прошли мимо цели и попали в гражданский объект. Впрочем, попади они в вокзал жертв среди мирного населения было бы не меньше, а может и больше.

● Целью ракет должны были стать военные эшелоны, находящиеся на станции или проходящие через нее. Российский генералы считают Винницу важным логистическим узлом, через который ВСУ может быстро перебрасывать войска и ресурсы.

● Ракетный удар по Виннице был нанесен в дневное время, когда на улицах многолюдно и жертв среди мирного населения избежать невозможно. По словам Джерелоа в минобороны РФ, после уничтожения ВСУ полутора десятков российских военных складов, командных пунктов и других целей, в генштабе перестали хоть как-то думать о судьбах мирного населения.

«Давайте честно, с самого начала всем было плевать у нас, сколько там и кого погибнет. Но до июля как-то побаивались еще. Не из человеколюбия, а потому что начальство заругает, что промазали и снова угодили в роддом, театр или жилой дом. Потратили ценный ресурс. Сейчас настроения изменились. Почти все генералы требуют крови. Промазали? Ничего страшного! Херачьте по гражданским, они там все нацисты! Они (генералы) уверены, что так можно сломить население, заставить его требовать мира у Зеленского», — старший офицер минобороны РФ.

Его мнение подтверждают и другие российские старшие офицеры, служащие в Москве. По их словам, цели для ракет определяются в генштабе, куда стекается информация с фронтов и от разведки.

«Это ежедневно обновляемый набор целей, который анализируется в генштабе, из этого набора формируется конечный список. Ракет не слишком много, поэтому ввели такую систему, когда решение о выделении ресурсов принимается на самом верху. И, если месяц-два назад при обсуждении конечного списка еще звучали слова про риск поразить гражданских, то теперь про это вообще не говорят. Попали и ладно. Даже если не попали, но есть жертвы — пропаганда нас прикроет, а нам за это ничего не будет», — говорит другой офицер МО РФ.

По его словам, создается полное ощущение, что рост числа погибших гражданских после обстрелов, воспринимается в генштабе и руководстве минобороны как успех:

«Часто приходится слышать, что хохлы там делают вид, что у них демократия, вот сейчас мы им покажем, как это работает. Напугаем гражданских, поубивав их сотнями, пусть потом Зеля расхлебывает, когда ему майдан устроят, чтобы мир подписывал. Это бред, но здесь (в минобороны и генштабе) в него многие верят».

● Есть и другая версия, которая не противоречит, а дополняет первую. Удары по гражданским объектам, многочисленные жертвы среди мирного населения Украины нужны МО РФ для того, чтобы спровоцировать ВСУ на удар по российским гражданским объектам. Например, обстрел Белгорода, Курска, Брянска, причем мощный и направленный именно против гражданского населения. В этом случае путінские военные получат возможность демонстрировать всему миру погибших детей и стариков и требовать прекращения поставок европейского и американского оружия в Украину:

«Это такое “ребятам о зверятах”. Здоровый, нормальный человек не поймет логику завравшихся и зарвавшихся убийц из нашего руководства. Она вот такая — бессмысленная, жестокая логика гопника, которому дали денег, погоны, лампасы и ресурсы для убийства, которое он еще и совершает не своими руками».

В армии, по его словам, есть небольшое количество недовольных убийством гражданских, но у них нет лидера, поэтому ждать от военных какого-то выступления или попытки переворота не стоит.

● Обстрел украинских гражданских объектов, судя по всему, продолжится. Уверены, что после окончания войны все ответственные за эти удары понесут уголовное наказание. И о его неизбежности им стоит задуматься уже сегодня. Страха в этих людях явно больше, чем совести.

©️Volya

Джерело: https://t.me/Sharpreview/15586

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