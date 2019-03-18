Удовольствие, которое убивает. Насколько доступны "уличные наркотики"

Накануне в Московском районе с крыши шестнадцатиэтажки спрыгнула 18-летняя девушка. Когда на место трагедии приехали медики и полиция, девушка еще была в сознании, говорят местные жители

Иван, местный житель

Тут была милиция, машин, наверное, четыре или пять, и двух наркоманов женщин или девушек я знаю там. Они уличили в наркомании, тут была и драка, была. Было такое вот. Cопротивление этих двух женщин милиции. Очень много было милиции. А потом уже выпала женщина или девушка с окна.

Предварительно установлено, что еще на крыше дома девушка пыталась перерезать себе вены на руках и шее лезвием, а потом прыгнула вниз. Правоохранители говорят, что с места происшествия изъяли тетрадь умершей, в которой она оставила предсмертную записку. Девушка лечилась от наркотической зависимости и ранее неоднократно высказывала намерения уйти из жизни.

Специалисты говорят, что сейчас наркозависимых среди молодежи стало очень много. Ведь купить наркосодержащие лекарства в аптеке сегодня - не проблема.

Вот одно из таких заведений на улице Ахсарова. Неприметная аптека на первом этаже многоэтажки. Накануне в ходе обыска правоохранители обнаружили здесь наркосодержащие лекарственные средства, в частности, препарат «Кодепсин», документы на который отсутствовали.

Анастасия Томилина, оперуполномоченный УПН ГУНП в Харьк. обл.

В ході обшуку у даній аптеці було виявлено 34-річного громадянина України, мешканця міста Харкова, який придбав 80 пігулок нарковмісного лікарського засобу «кодепсін»

Еще 190 таблеток нашли в тайнике в помещении аптеки. Местные зато жалуются - здесь нет даже элементарных медикаментов, а постоянно ходят подозрительные молодые люди. В основном их можно встретить утром и вечером

Владимир, местный житель

Ну, цитрамона там нет. То есть аптека такая - интересная. – Чем же она интересная? - Приходят грустные ребята, сомнительной внешности, а уходят уже веселые, с планами на будущее, уже в глазах появляется какая-то радость…

Вы приходите сюда, когда она открывается, и где-то садитесь в машину, чтобы видно было. Увидите - люди, которым по 30-ть лет, покупают здесь наркотики и вечером

Впрочем, сегодня аптека продолжает работать, правда в зал не попали, решетки закрыты. Выйти к съемочной группе она не захотела. А по поводу обыска объяснила - все подбросили.

Они все, что угодно найдут. У нас биодобавка сейчас же хорошая, если хотите, могу вам предложить. Откуда он взялся, я не знаю, что они там сфабриковали. Откуда он взялся…

Сейчас следователями открыто уголовное производство в отношении установленных правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Между тем врачи -наркологи советуют как можно пристальнее следить за детьми

Евгений Бабенко, врач-нарколог

Родителям - обязательно следить за поведением детей, следить за их эмоциональным состоянием, следить за их привычками: если они меняются, если ребенок часто отсутствует дома до позднего времени , если он начинает себя вести в какой-либо степени неадекватно

При любых сомнениях следует обращаться к психологам или наркологам, чтобы как можно раньше преодолеть проблему.





Агентство Телевидения Новости