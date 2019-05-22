Уголовное дело против Цибульник отказались передавать на рассмотрение в другой суд

21 мая коллегия судей отказала в удовлетворении представления Октябрьского районного суда о направлении на рассмотрение в другой райсуд уголовного производства по обвинению главы администрации Новобаварского района Татьяны Цибульник.

По информации пресс-службы суда, в Октябрьский райсуд Харькова поступил обвинительный акт в отношении Татьяны Цибульник. Во время подготовительного заседания в районном суде прокурором было заявлено ходатайство направить дело в суд апелляционной инстанции для определения подсудности данного уголовного производства.

Напомним, главу администрации Новобаварского района обвиняют в том, что она не задекларировала изменения в имущественном состоянии - не внесла в декларацию украшения стоимостью более 613 000 гривен, что превышает сто прожиточных минимумов доходов граждан.

Агентство Телевидения Новости