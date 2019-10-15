Украинцев предупредили о новом способе мошенничества

За год мошенники украли с банковских карт 245 миллионов гривен.

Об этом сообщает "Сегодня".

Сейчас банковские карты есть едва ли не у каждого украинца, а у многих даже по несколько штук. По данным Национального банка Украины, на начало 2019 г. в стране насчитывалось 36,9 млн активных банковских карт.

И их количество продолжает расти с каждым годом. Несмотря на то, что хранить деньги на карте намного надежнее, нежели рассовывать их по карманам или прятать дома под матрасы, не стоит забывать о мошенниках, которые ищут легкой наживы.

Сайт рассказывает, как мошенники воруют деньги с банковских карт, можно ли как-то вернуть свои средства и что делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников.

По данным издания, развитие технологий и существенно упрощает нашу жизнь, оно также добавляет немало новых опасностей и рисков, к которым нужно быть готовыми, а мошенники постоянно придумывают все новые способы обмана.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" рассказывают, что во втором квартале 2019 г. был зафиксирован стремительный рост числа мошеннических сайтов, а также продолжались случаи мошенничества с перевыпуском SIM-карт.

Заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем "ЕМА" Олеся Данильченко рассказала, что традиционно есть два направления, по которым воруют деньги – это банкоматы и так называемая социальная инженерия. Сейчас социальная инженерия составляет около 80% жалоб всех клиентов.

"Наиболее распространены в социальной инженерии звонки мошенников по разным причинам (якобы вам звонят сотрудники банка, или же сообщают о проблемах у родственников). Вторая тема – это отправка SMS-сообщения о том, что вы что-то выиграли, или же о том, что вашу карту заблокировали. Используются разные причины для того, чтобы людей напугать. Люди перезванивают, и раз они обратились, значит, уже частично поверили в эту историю. Самое печальное, что в этом году активно развивалось мошенничество с заменой SIM-карт. Проблема в том, что 80% абонентов в Украине – абоненты предоплаченной связи, а не контрактной. Они просто покупают карту, вставляют ее в телефон, и операторы о них ничего не знают. И мошенники могут под видом клиентов заменить карту", — рассказала Олеся Данильченко.

Когда злоумышленник получает доступ к вашему телефону, он получает всю информацию по интернет-банкингу, ему приходят сообщения с кодами и паролями, которые нужны для тех или иных операций, а вы перестаете получать все уведомления от банка и не знаете, что происходит на вашем счету.

Помимо этого, распространенными остаются аферы в интернете. Например, существует очень много фиктивных онлайн-магазинов, которые могут быть похожи на реальные – отличается только домен или же одна буква в названии. Онлайн-пользователя также должна настораживать низкая цена и требование предоплаты – мошенники всегда хотят предоплату и часто соглашаются даже на небольшую сумму.

По данным "ЕМА", только за 2018 г. совокупный доход мошенников составил 245 млн грн, в 2017 г. цифры были еще страшнее – 669 млн грн. Но если средняя сумма одной такой мошеннической операции в интернете составляет всего 85 грн, то в социальной инженерии без замены SIM-карты — 2333 грн, а с заменой — 3620 грн.

Продолжают воровать деньги и в банкоматах, но сейчас это не слишком распространенное явление. Так, если в 2015 г. был зафиксирован 991 случай, то в 2018 г. — только 90.

"В банкоматах продолжают воровать деньги с помощью скимминговых устройств (для считывания информации на магнитной полосе карты). Также есть устройства, которые устанавливаются над клавиатурой, чтобы узнать пин. Сейчас в Украине это не самая актуальная тенденция, но такие схемы стали более разнообразными и их сложно определить. Они размещают свои устройства часто даже не на банкоматах, а на ридерах, которые находятся перед зоной 24/7. На потолке может быть установлена камера, направленная на клавиатуру, заметить ее и определить, что это мошенничество – очень сложно. Поэтому, когда вы вводите свой пин – всегда прикрывайте клавиатуру рукой, где бы вы его не вводили", — советует Олеся Данильченко.

Помимо этого, на банкоматы в отверстие для выдачи денег также устанавливают специальные липкие ленты. После совершения операции деньги просто не выдаются: клиент думает, что произошел какой-то сбой, и уходит от банкомата, а в это время мошенники оперативно снимают ленту и забирают деньги, которые застряли в отверстии.

Источник: internetua.com

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