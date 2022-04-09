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Украли экс-главу Херсонской ОГА – источники

Украли экс-главу Херсонской ОГА – источники

Утром 9 апреля украли бывшего голову Херсонской ОГА Андрея Путилова из Херсона.

Источник: источники "Украинской правды"

Прямая речь собеседника УП: "Час назад в Херсоне украли бывшего голову Херсонской ОДА Путилова Андрея Станиславовича".

Предыстория:

Сейчас Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".

В городе также постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских агрессоров уходить из города и из Украины.

4 апреля Херсонский горсовет сообщил, что в захваченном российскими оккупантами Херсоне заканчиваются все запасы продовольствия, медикаментов и топлива.

Источник: pravda.com.ua

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