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Украли весь титан. В РФ ограбили крупнейший военный завод
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Семь тонн титана украли со склада дочерней компании холдинга «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие производит ракеты «воздух — земля», «воздух — воздух» и ветрогенераторы.
Представители крупнейшего в России поставщика оружия уверяют, что преступники сделали липовую доверенность, проникли на склад в Королёве и вывезли 7319 килограмм сырья стоимостью 18 млн рублей.
Почему на КПП не опознали липу, связан ли кто-то из сотрудников с кражей и видно ли на камерах фейсы воришек — разбирается полиция.
Источник: newssky.com.ua