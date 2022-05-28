Украли весь титан. В РФ ограбили крупнейший военный завод

Как сообщает Телеграм-канал Mash, Семь тонн титана украли со склада дочерней компании холдинга «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие производит ракеты «воздух — земля», «воздух — воздух» и ветрогенераторы.

Представители крупнейшего в России поставщика оружия уверяют, что преступники сделали липовую доверенность, проникли на склад в Королёве и вывезли 7319 килограмм сырья стоимостью 18 млн рублей.

Почему на КПП не опознали липу, связан ли кто-то из сотрудников с кражей и видно ли на камерах фейсы воришек — разбирается полиция.

Источник: newssky.com.ua

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