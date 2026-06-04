Українців почали залякувати “терміновою оплатою”: як шахраї виманюють гроші

Шахраї в Україні активізувалися, видаючи себе за працівників держустанов, судів чи поліції. Вони розсилають фейкові повідомлення, щоб виманити гроші або отримати доступ до банківських даних українців.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Зловмисники надсилають оманливі повідомлення про нібито грошову допомогу, виклик до суду або навіть відкриття кримінальної справи. Таким чином аферисти намагаються змусити жертву переказати кошти або розкрити конфіденційні банківські дані.

Найчастіше шахраї використовують Telegram, Viber та електронну пошту для розсилки своїх повідомлень. Вони часто містять фрази, що викликають паніку, такі як “останній шанс”, “термінова оплата” або “кримінальна відповідальність”, щоб залякати людей.

Як розпізнати обман:

Державні установи ніколи не вирішують питання через соціальні мережі і не запитують інформацію про банківські картки. Офіційні сайти держорганів завжди мають домен gov.ua.

Важливо пам’ятати, що не можна переходити за підозрілими посиланнями, повідомляти CVV-код, SMS-коди або паролі. Державні послуги ніколи не оплачуються переказами на приватні картки.

Що робити, якщо отримали підозріле повідомлення:

Якщо ви сумніваєтеся в достовірності повідомлення, не відкривайте підозрілі файли та не переходьте за посиланнями. Перевіряйте інформацію через офіційні сайти державних органів та телефонуйте лише на офіційні номери. Про випадки шахрайства негайно повідомляйте кіберполіцію або ваш банк.

Джерело: expert.in.ua

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