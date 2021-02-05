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Українець, якого нещодавно суд визнав винним в організації переправлення нелегальних мігрантів, знову «розгулював» поблизу кордону

Українець, якого нещодавно суд визнав винним в організації переправлення нелегальних мігрантів, знову «розгулював» поблизу кордону

3 лютого прикордонники відділення «Бодалово» Мукачівського загону затримали поблизу кордону громадянина України.

Чоловік, незаконно перетнувши контрольно-слідову смугу, рухався в напрямку Угорщини.

Мету свого перебування у прикордонні чоловік пояснити не зміг, а тому, для встановлення обставин правопорушення, передбаченого ст.202 КУпАП «Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду-виїзду» та складання адміністративних документів, українця доставили до прикордонного підрозділу.

Прикордонники також з’ясували, що затриманий 56-річний громадянин України, уродженець Донецької області, неодноразово потрапляв у поле зору співробітників Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону, як особа, причетна до організації каналу переправлення нелегальних мігрантів.

Крім того, 26 січня 2021 року рішенням Виноградівського райсуду його було визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України» та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з іспитовим строком у два роки.

Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину суд прийняв до уваги та визнав обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого.

Судом також встановлено, що чоловік ніде не працює, раніше не судимий, розлучений та має на утриманні одну неповнолітню дитину. Він в суді розкаявся у вчиненому та пообіцяв, що більше злочинів не буде вчиняти.

Проте, на відміну від суду, чоловік напевно не прийняв до уваги рішення останнього та, ймовірно, знову вивчав місцевість з метою організації чергової спроби переправлення осіб через державний кордон України. Наразі правоохоронці цю інформацію перевіряють.

Зазначимо, що у судовому засіданні чоловік підтвердив обставини обвинувачення та визнав вину у вчиненні злочину, що йому інкриміновано, по суті справи пояснив, що допомагав у переправленні чотирьох нелегальних мігрантів – громадян Іраку. В його обов`язки входило перевезення нелегальних мігрантів, підшукування співвиконавців для вчинення протиправних дій, спрямованих на сприяння в організації незаконного переправлення вказаної групи нелегальних мігрантів через державний кордон України, а також підшукування приміщення для тимчасового перебування останніх перед їх безпосереднім переправленням через кордон.

Источник: dpsu.gov.ua

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Темы: граница, суд

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