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Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

У пункті пропуску «Староказаче», що на кордоні з Молдовою в Одеській області, виявили предмети з радянською та російською пропагандою.

Під час перевірки автомобіля, яким повертався з-за кордону громадянин України, прикордонники звернули увагу на нервову поведінку водія. З цієї причини прикордонники ініціювали поглиблений огляд транспортного засобу.

Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила у багажнику прапори із символікою СРСР, з гербом РФ, картини із символікою РФ, картини із зображенням президента РФ, картини із зображеннями військової техніки країни-агресора, наліпки, нагороди, а також значну суму коштів в іноземній валюті.

Про подію поінформували взаємодіючі структури. За участі представників Служби безпеки України з’ясовуються всі обставини для прийняття правового рішення.

Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

Українець віз з Молдови російсько-радянську пропаганду та валюту

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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