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Українські спецпризначенці затримали найманця ПВК, який працює на білоруський КДБ

Українські спецпризначенці затримали найманця ПВК, який працює на білоруський КДБ

В одному зі шпиталів, де лікують військовополонених, найманець зізнався, що він – агент білоруських спецслужб і саме тому опинився в лавах російського війська.

Все моє керівництво знало, де розташовані склади, інженерні, кількість людей, весь особовий склад, деякі іменні списки, пересування колон, усі топографічні позначення, де розташовані аеродроми, які цілі та завдання. Карти мінних полів, – повідомив він.

Каже, пішов здаватися, бо зрозумів, що росіяни його викрили, так само, як і групу, в якій він працював. Хто не встиг здатися – росіяни вбили.

Служби росії про це дізналися, і вже були кілька фактів вбивства моїх колег з російського боку. Ось зараз, як повернувся, про нас, мабуть, дізналися, і коли ми втікали в бік ЗСУ, нас підстрілював командир групи, що був «вагнерівцем», – додає він.

Зізнання білоруського полоненого свідчать, що спецслужби росії та білорусі працюють одна проти одної.

Джерело: https://t.me/spravdi/20944

Новости портала «Весь Харьков»

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