Українські спецслужби діляться з європейськими партнерами досвідом протидії вербуванню підлітків російськими спецслужбами

Як повідомляє (https://www.ft.com/content/58dabb01-41f6-4440-8a5f-69947d8afe06?accessToken=zwAAAZ6204tJkc9Y2rsBQfZEQNOKX2mUfYr-Bg.MEQCIFpsoWXHjlWMt71qyyZyIPsDo6O1Q9FbZ8eq_nz3KbT8AiBNTy13TENYpcsncIerHULWKP7oBx_Md_kgebDZueZPew&sharetype=gift&token=cc1ec606-baea-4ea4-a918-de74f45a5aa1&syn-25a6b1a6=1) Financial Times із посиланням на СБУ, у 2025 році підлітки становили 21% усіх затриманих в Україні за співпрацю з росією. Якщо на території України такі операції координує переважно ФСБ, то за кордоном москва залучає ГРУ та Службу зовнішньої розвідки рф.

▪️У Нідерландах правоохоронці затримали 17-річного геймера, якого через Telegram завербували пов’язані з урядом рф хакери. Йому доручили шпигувати за правоохоронними органами в Гаазі за допомогою пристрою для перехоплення Wi-Fi-мереж.

▪️У Литві 17-річний громадянин України за завданням російських спецслужб у 2024 році підпалив магазин Ikea.

▪️У Латвії молодь залучали до поширення проросійських листівок та нападів на автомобілі й об’єкти української діаспори.

Джерело: https://t.me/spravdi/55934

Новости портала «Весь Харьков»