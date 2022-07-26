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Український досвід у протистоянні російській кіберагресії став актуальним у всьому світі

Український досвід у протистоянні російській кіберагресії став актуальним у всьому світі

Протягом останніх восьми років кіберпростір став полем бою для російських хакерів зі спецслужб, які застосували на українських інформаційних системах усю свою найсучаснішу зброю. З цієї битви ми вийшли з унікальним досвідом, знаннями, важливими для наших партнерів, і які мають допомогти усьому світові побудувати надійний захист від невиправданої агресії росії в кіберпросторі.

Агресор – повністю виключений із глобальних процесів у кіберсфері. Отже, його спроможність захищатися і, що більш важливо, нападати – знижуватиметься. У росії та білорусі немає доступу ані до інформації про найсучасніші інструменти й методи, які використовують хакерські угрупування для атак, ані до напрацювань, як таким атакам протистоять демократичні країни.

Відбувається масштабування російської кіберагресії, а загострення ситуації вийшло далеко за межі українських кіберкордонів. Тому партнерство з демократичними країнами та єдині цінності у побудові систем кіберзахисту надзвичайно важливі. Світ об’єднується задля захисту від загрози з боку рф, адже в кіберпросторі захищатися самостійно неможливо.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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