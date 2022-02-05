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Українському авіаконтрабандисту загрожує до 10 років в’язниці та конфіскація літака

Українському авіаконтрабандисту загрожує до 10 років в’язниці та конфіскація літака

Пілотові українського літака Ан-2, якого затримали в Молдові завдяки взаємодії оперативників Чернівецького прикордонного загону та їхніх молдовських колег, загрожує до 10 років ув’язнення.

Молдовська прокуратура у боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами завершила кримінальне розслідування та направила до суду справу про український літак, причетний до контрабанди цигарок, який затримали на околиці Грозниці Бричанського району (Республіка Молдова) у вересні 2021 року, повідомляє https://unimedia.info

За версією прокуратури, 60-річний киянин без необхідного дозволу пролетів над молдовським повітряним простором з України до Румунії і приземлився на імпровізовану злітно-посадкову смугу в полі, не проходячи митного контролю, таким чином повітряне судно потрапило в країну шляхом контрабанди. Згідно з кримінальним законодавством Молдови, такий злочин карається позбавленням волі на строк від 4 до 10 років.

Як повідомляла Держприкордонслужба України, у ніч на 14 вересня 2021 року прикордонники виявили літак АН-2 української реєстрації, бортовий номер якого був зафарбований, легковик молдовської реєстрації та трьох осіб – громадян України та Білорусі, які здійснювали дозаправку повітряного судна.

Стосовно інших спільників (з Молдови, України та Білорусі) кримінальне розслідування триває. Організатора злочину оголошено у розшук. Після доказу провини обвинувачуваних у суді літак митною вартістю майже 300 тисяч леїв (близько 472 тис. грн) буде конфісковано.

Источник: dpsu.gov.ua

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