YouTube припускає розміщення відео, що рекламують терористичну групу «Вагнера» - Sunday Times

Газета зазначає, що на найбільшій у світі соціальній відеоплатформі публікуються десятки пропагандистських роликів, у яких прославляється терористична група Вагнера, найманців з якої звинувачують у зґвалтуваннях, тортурах та вбивствах – як в Україні, так і в інших країнах.

Водночас, пише видання, окрім пропаганди, через ці відео йде збір коштів на боєприпаси та зброю, а також вербування нових членів у терористичну організацію.

Газета цитує відповідь від YouTube, в якій йдеться про те, що "контент, призначений для вихваляння, просування або допомоги войовничим екстремістським або злочинним організаціям, заборонений на YouTube". Зазначається, що сервіс "прагне дотримуватися законів США про санкції та вживає відповідних заходів відповідно до своїх умов обслуговування".

13 квітня Європейський Союз ввів санкції проти терористичної організації Вагнера та пов'язаного з нею "інформаційного агентства" РІА Фан.

● 6 листопада 2022 року у зведенні ISW містилася інформація про те, що більшість найманців терористичної організації група Вагнера складають зеки.

● На початку квітня 2023 року повідомлялося, що засудженого за вбивство найманця затримали в Росії за підозрою у новому вбивстві за кілька днів після його повернення з війни в Україні.

● 10 квітня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у районі Бахмута заявив, що захисники міста виснажили вагнерівців, тому ворог змушений залучати до боїв спецназівців та десантно-штурмові підрозділи.

Джерело: liga.net

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