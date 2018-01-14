УПЦ МП помогала российским оккупантам с начала войны на Донбассе – генерал Гордийчук

В церквях Украинской Православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), в Святогорской лавре на Донбассе размещались террористы и боеприпасы с самого начала конфликта Украины с Россией. Об этом в интервью каналу ATR рассказал герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Игорь Гордийчук.

"В первые дни войны я попросил разрешения взять группы радиоперехвата. Мы сделали несколько радиоперехватов в Краматорске, Славянске. Где в одной из наших самых ценных святынь - Святогорской лавре - был чеченский отряд спецназа, кадыровцы", – рассказал он.

Гордийчук отметил, что подтверждения нашли из разных источников. Он принес доказательства начальству, заявив, что в пещерах больше сотни террористов, оружие, боеприпасы. "Потом все это начало подтверждаться, когда начали проверять все церкви Московского патриархата. Там оружие, боеприпасы, снаряжение, боевики, эти священники двойного назначения. Они как бы и священники, и боевики. Путинская армия", – заявил генерал-майор.

По словам генерал-майора, внедрение проходило заблаговременно. Гордийчук подчеркнул, что церкви УПЦ МП для него являются ФСБшной структурой. Он отметил, что священники в открытую говорят, что в Украине идет "гражданская война" и сами во всем признаются.

Источник: sprotyv.info

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