Криминал
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21.08.2020 19:40
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Ущерб на 700 тысяч гривен: чиновника подозревают в служебной халатности при реконструкции моста через реку в Харьковском районе

Ущерб на 700 тысяч гривен: чиновника подозревают в служебной халатности при реконструкции моста через реку в Харьковском районе

В Харьковской области правоохранители разоблачили чиновника в служебной халатности при реконструкции моста через реку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, из-за ненадлежащего выполнения своих обязанностей мужчина нанес ущерб государственному бюджету на сумму около 700 000 гривен.

Следствием установлено, что в октябре 2015 между Васищевским поселковым советом и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор по реконструкции моста через реку Уды за государственные средства. 

Ответственным за авторский надзор и по совместительству исполняющим функции генерального проектировщика объекта, согласно договору с еще одним ООО, был назначен 36-летний харьковчанин - инженер-проектировщик.

Как выяснилось, чиновник не внес в журнал авторского надзора замечания по поводу невыполненных работ, было отмечено в договоре, предусмотренных проектно сметной документацией и не сообщил заказчику о выявленных нарушениях.

Согласно судебной строительно-технической и дорожно-технической экспертизам государственному бюджету был нанесен ущерб на сумму около 700 000 гривен.

21 августа злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. 

Ему грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

 

Агентство Телевидения Новости

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