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Ущерба на 224 миллиона: в Службе автомобильных дорог прошли обыски

Ущерба на 224 миллиона: в Службе автомобильных дорог прошли обыски

В Службе автомобильных дорог Харьковской и еще 14 областей Украины прошли обыски. Об этом сообщает прокуратура города Киева.

По информации обвинителей, сегодня первому заместителю САД в Киевской области было предъявлено подозрение в служебной халатности. Следователи считают, что чиновник провел ряд тендеров и подписал акты об их выполнении, хотя знал, что у Службы нет средств на оплату работ. Благодаря искусственно созданной задолженности подрядчики взыскали с заказчика инфляционные потери и 3% годовых на сумму около 4 миллионов гривен.

По версии прокуратуры, по такой же схеме деньги "осваивались" еще в 15 областях Украины: Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей. Силовики провели ряд обысков в местных Службах автомобильных дорог. По предварительной информации, потери бюджета составили 224 миллиона гривен.

Напомним, ранее Харьковская прокуратура расследует растрату средств, выделенных из городского бюджета на реконструкцию сада Шевченко. По данным следствия, чиновники Департамента коммунального имущества горсовета вместе с предпринимателями искусственно завысили стоимость товаров и выполненных работ. Согласно проведенному мониторингу, цена отдельных позиций за полгода выросла в два раза. Общая сумма договоров, заключенных с нарушениями, составила около семи миллионов гривен. В январе текущего года следователи прокуратуры открыли уголовное производство по статье 191 УК Украины ("присвоение или растрата").

Источник: newsroom.kh.ua

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