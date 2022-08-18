Із Криму виїхали «прем'єр» Аксьонов і спікер «парламенту» Костянтинов, – 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.

Для успішної евакуації окупанти перекривали на одну ніч кримський міст. Московський куратор повідомив гауляйтерів про ймовірну небезпеку для їхніх життів.

Аксьонов і Костянтинов поспіхом вивезли з Криму своїх жінок і дітей. Також евакуювали коханок, яких посадили в машини з охороною.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/57319

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