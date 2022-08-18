Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:00
Просмотров: 71

Із Криму виїхали «прем'єр» Аксьонов і спікер «парламенту» Костянтинов

Із Криму виїхали «премєр» Аксьонов і спікер «парламенту» Костянтинов

Із Криму виїхали «прем'єр» Аксьонов і спікер «парламенту» Костянтинов, – 24 канал з посиланням на джерела в розвідці.

Для успішної евакуації окупанти перекривали на одну ніч кримський міст. Московський куратор повідомив гауляйтерів про ймовірну небезпеку для їхніх життів.

Аксьонов і Костянтинов поспіхом вивезли з Криму своїх жінок і дітей. Також евакуювали коханок, яких посадили в машини з охороною.

Джерело: https://t.me/truexanewsua/57319

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія наблизилася до дефолту. Чи повториться у країні економічна криза 1998 року?
Сегодня 06:25    19
Новини однією строкою
Сегодня 06:16    42
Оперативна інформація станом 18.00 17.08.2022 щодо російського вторгнення
17.08.2022 18:32    167
361 дитина загинула внаслідок збройної агресії РФ в Україні
17.08.2022 10:29    143
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.08 орієнтовно
17.08.2022 10:17    195
кремль дружить із терористами «Талібану», і ось що про це свідчить
17.08.2022 09:28    226
В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною
17.08.2022 09:16    191
Фото Салтовки после вчерашнего обстрела оккупантами
17.08.2022 08:54    469
Bloomberg: внаслідок імовірної ядерної війни між росією та США може загинути 5 млрд. людей
17.08.2022 08:33    174
Що треба знати про нові водійські права: три важливі факти
17.08.2022 08:23    221
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 