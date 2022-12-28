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З початку року СБУ викрила понад 30 посадовців та бізнесменів, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію

З початку року СБУ викрила понад 30 посадовців та бізнесменів, які намагалися розікрасти бюджет на цифровізацію

Служба безпеки суттєво посилила контррозвідувальний супровід цифровізації України в умовах повномасштабної агресії рф. Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«За цей рік ми оголосили понад 30 підозр по спробам підірвати кіберстійкість нашої держави. В тому числі - заступникам міністрів, керівникам ЦОВВ, колишнім нардепам, нечистим на руку бізнесменам», – зазначив Ілля Вітюк.

Також він підкреслив, що в процесі захисту державних інформаційних систем СБУ викриває та припиняє багато корупційних та інших злочинних схем, використовуючи саме цифрові інструменти.

«Так, наприклад, нещодавно ми знешкодили угруповання, яке за винагороду займалося технічним втручанням до державного реєстру будівництва з метою незаконної реєстрації низки проблемних об’єктів нерухомості. Всі дії в системі відповідним чином зберігалися, тому ми швидко зупинили протиправну діяльність та викрили злочинців», – розповів Ілля Вітюк.

Він зауважив, що в умовах війни СБУ продовжить зміцнювати кіберстійкість держави та здійснювати комплексні заходи для нейтралізації будь-яких загроз функціонування цифрових систем державного управління.

Джерело: https://t.me/SBUkr/6371

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