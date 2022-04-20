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З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 164 зловмисники

З початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 164 зловмисники

В порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники та 2 учасники ДРГ, 18 підозрюваних в умисному вбивстві, 5 підозрюваних у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, 1 підозрюваний у насильстві щодо працівника правоохоронного органу, 1 - за порушення правил безпеки дорожнього руху, 1 - за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, а також 123 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю.

Кожний факт збройних нападів рф на військові та цивільні об’єкти Харківщини ретельно документуються слідчо-оперативними групами усіх підрозділів харківської поліції.

У фронтовому Харкові активізувалися зрадники та мародери, шахраї та крадії.

Поліція оперативно реагує на всі повідомлення про злочини.

Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно телефонуйте 102.

Також повідомити про злочин можна за допомогою чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot «Служба 102 поліції Харківської області».

#stoprussia

Источник: https://t.me/vekha/36406

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