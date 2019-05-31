Криминал
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З України екстрадовано учасника міжнародної терористичної організації

З України екстрадовано учасника міжнародної терористичної організації

Затриманого співробітниками СБУ на виконання доручення Генеральної прокуратури іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу за вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із терористичною діяльністю, екстрадовано з України.

За отриманими українською спецслужбою даними громадянин однієї з країн Центральної Азії незаконно прибув до нашої держави, використовуючи підроблений паспорт. Аби уникнути кримінальної відповідальності на батьківщині, чоловік під надуманими приводами намагався відтермінувати екстрадицію.

Наразі чоловіка екстрадовано до країни походження.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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