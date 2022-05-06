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З Україною все зрозуміло - вона переможе. А от росія...

З Україною все зрозуміло - вона переможе. А от росія...

● За думкою окремих московських прогнозистів, для неї ситуація виглядає більш загрозливою, ніж одразу після початку війни, оскільки роздоріжжя, де ще був можливий компроміс із збереженням обличчя, вона пихато проскочила без зупинок.

● На першому етапі росія не була готова «задовольнятися малим» (тобто визнанням статус-кво станом на 24 лютого та відмовою України від вступу до НАТО), а тепер уже Україна не готова до миру без перемоги.

● Справа не тільки в Бучі, хоча вона, безумовно, тригер. Справа в тому, що, витримавши перший натиск і отримавши безпрецедентну допомогу Заходу озброєннями та грошима, Україна повірила у можливість перемоги над росією не в метафізичному, а у прямому значенні цього слова: повернення Донбасу та Криму військовою силою, виплата росією репарацій тощо. Ця віра у перемогу не в якомусь віддаленому, а в досить безпосередньому майбутньому формує наразі вектор української політики та ставлення України до переговорного процесу. Кажуть, що три людини вплинули у цьому сенсі на Зеленського - Джонсон, Дуда та... Порошенко. Але підтвердити чи спростувати цю інформацію я не можу.

● Після наради в Рамштайні, створення антиросійської коаліції та переходу НАТО до роботи у форматі "даємо все, що просите", росія опинилася в положенні проксі-війни з противником, який приблизно п'ятнадцятиразово перевершував її за ресурсами. Наслідки, які виникнуть, якщо ця війна затягнеться, у Кремлі чудово усвідомлюють, незважаючи на весь випендрьож. Навіть хитрий Лукашенко почав здавати назад.

● Суто теоретично на росії є вибір розпочати ядерну війну, продовжити виснажливу війну звичайними озброєннями або піти на якийсь аварійний мир. Жодна з цих опцій не виглядає реалістично, а тим часом інших поки що немає. На мир із втратою території на даний момент не погодиться Україна, яка відчула кураж. Мир без підтвердження територіальних придбань не може дозволити собі путін – це призведе його до втрати влади. Капітуляція путіна неможлива - російська державна машина сконструйована без налаштування зворотного ходу. А зараз становище ще гірше: ми маємо справу з викраденою машиною, в якій сидять урки, їм точно втрачати нічого - або на червоне світло, або на Колиму.

● Так чи інакше, але тривалий опір України НІ В ОДНІ РОЗРАХУНКИ не входив. Все зводилося до гіпотези, що варто показати Європі дешеву показуху, як вона зіллється. А вона не злилася - ось яка невдача вийшла. Тоді обережно стали натякати: мовляв, у нас бомба. А вони кажуть у відповідь – а у нас теж. Тоді стали ще пряміше говорити щодо центрів ухвалення рішень. А насправді це блеф, бо вони й не знають де ці центри знаходяться.

● І ось після цього нарешті почалася істерика. Тому що за сценарієм у цій точці «графиня з обличчям, що змінилося, біжить до ставка», а вона не біжить. Тобто, треба або дійсно бомбити ядерною зброєю, або сказати, що, мовляв, пардон, погарячкували, і це у нас тут жарти такі ідіотські. Ось, власне, чому в Кремлі заїло платівку – «шведи» (українці) не гнуться, тоді як за всіма розрахунками давно мали прогнутися. А інших розрахунків, схоже, не було.

Що робити путіну? Хай застрелиться, а там видно буде.

Источник: https://t.me/Sharpreview/13627

Новости портала «Весь Харьков»

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