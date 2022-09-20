За чотири дні в Ізюмі ексгумували тіла 146 загиблих в Ізюмі

За чотири дні в Ізюмі ексгумували тіла 146 загиблих під час окупації міста російськими військовими.

Про це розказав начальник відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Малиш.

"В Ізюмському відділі поліції дійсно є кімнати, в якому проводилися тортури. Це не єдина локація в місті. По інших місцям будуть проводитися слідчі дії. Серед закатованих є жінки. У лісі ховали з березня по травень. Місцева ритуальна служба ховала під контролем окупаційної "влади". Вчора були такі випадки, коли в одному заховані було два тіла, в іншому — чотири", — сказав Малиш.

Детальніше тут (https://suspilne.media/283379-v-izumi-eksgumuvali-vze-blizko-150-til-zagiblih-za-cas-okupacii-policia/)

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/43827

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