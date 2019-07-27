За что задержали Головина: подробности

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) рассказали, что послужило причиной задержания бывшего руководителя полиции Одесской области.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре и НАБУ, причиной для задержания экс-руководителя полиции Одесской области генерала Дмитрия Головина послужило дело об "исчезновении" вещественных доказательств в виде семи контейнеров с сигаретами на общую сумму около 50 миллионов гривен. Дело начали расследовать в 2018 году.

По словам заместителя начальника одесского территориального управления НАБУ Алексея Нижниченко, речь шла о событиях еще 2017 года, когда в зону деятельности таможенного поста "Одесса-Центральный" Одесской таможни из-за границы ввезли семь контейнеров с табачными изделиями, причем ввоз осуществлялся "неустановленными лицами" по сговору с Головиным и его заместителем Константином Гейко.

Далее, как отмечают в НАБУ, контейнеры с сигаретами были обнаружены при обыске сотрудниками Генпрокуратуры, изъяты и помещены на расположенный в Одессе склад. После чего по распоряжению руководства полиции Одесской области контейнеры с арестованными сигаретами переместили для хранения на склады, принадлежащие частным структурам. Через некоторое время сигареты "исчезли".

"Схема с "победоносным" изъятием высоколиквидных товаров и последующей передачей ей на хранение является распространенным способом ввоза нерастаможенных товаров на таможенную территорию Украины, которая заканчивается, как правило, "уничтожением на основании определения суда" или их "утратой" - считают в САП.

В настоящее время, по данным следствия, установлено, что руководитель предприятия, которому передали для хранения сигареты, находится за границей.

Источник: uc.od.ua

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