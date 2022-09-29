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За добу на Харківщині затримали 40 підозрюваних у співпраці з окупантами
З 28 по 29 вересня поліція відпрацювала 1502 повідомлення від мешканців Харківщини.
На блокпостах правоохоронці разом з військовими перевірили 928 транспортних засобів.
Також за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 40 осіб.
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.