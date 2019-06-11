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За фактами забруднення водойми у Вінницькій області та викрадення отрутохімікатів відкрито кримінальні провадження

За фактами забруднення водойми у Вінницькій області та викрадення отрутохімікатів відкрито кримінальні провадження

Прокуратура Вінницької області здійснює кримінальне провадження за фактом забруднення водойми у с. Збаржівка Погребищенського району , що є притокою річки Рось.

Установлено, що водій автомобіля "Мерседес-Бенз-Спринтер", без реєстраційних номерних знаків та зі знищеними номерними ідентифікаційними номерами кузова, рухаючись з викраденими отрутохімікатами врізався у дерево. Автомобіль перекинувся у водойму "Нижній ставок", який є притокою р. Рось, відбулось загорання автівки. Після локалізації пожежі, витягуванні автомобіля з водойми та огляді внутрішнього простору його вантажного відділення встановлено, що там знаходилися засоби захисту рослин у пакуванні заводу виробника з відповідними маркуваннями, які були викрадені зі складів з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Внаслідок загоряння автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з отрутохімікатами, певна кількість речовини вигоріла та потрапила в водойму.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.242 КК України (Порушення правил охорони вод). За такий злочин передбачено покарання – до 5 років обмеження волі.

Окрім того, за фактами крадіжок гербіцидів у Козятинському та Липовецькому районах Вінницької області відкриті кримінальні провадження за ч.3 та ч.5 ст.185 КК України (крадіжка). Максимальне покарання за такі злочини, передбачене законодавством – від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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