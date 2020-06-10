Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 48

За контрабанду українського лісу судитимуть громадянина Греції

За контрабанду українського лісу судитимуть громадянина Греції

Оперативні співробітники Мукачівського прикордонного загону встановили організатора незаконного вивезення за кордон деревини.

У рамках відкритого кримінального провадження було встановлено, що організатором незаконних оборудок є 39-річний громадянин Греції, який має право на тимчасове проживання в Україні. Іноземцю вже оголошено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст.201-1 КК України. Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 23 квітня та 4 травня 2020 року в пункті пропуску «Дякове» завдяки інформації наданій оперативниками Держприкордонслужби, вдалось запобігти вивезенню чималої партії лісоматеріалів.

За контрабанду українського лісу судитимуть громадянина Греції

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Набула чинності Угода про позику між Україною та Світовим банком, в рамках якої буде розроблено 600 планів просторового розвитку територіальних громад
Сегодня 12:07    21
Польша передала военному госпиталю в Киеве оборудования для борьбы с COVID-19
Сегодня 11:41    31
Після обсервації у військовому санаторії українські миротворці відбули до Косова
Сегодня 10:38    55
Американец подал в суд на Apple, требуя триллион долларов
Сегодня 10:27    102
Как российские спецслужбы покушались на украинский ракетный комплекс. ВИДЕО
Сегодня 10:15    122
Нацбанк до червня 2021 року не буде карати банки за деякі суттєві порушення
Сегодня 09:53    61
Підсумки тижня за результатами програми «Доступні кредити 5-7-9%»: 51 угода на суму в 32,6 млн грн
Сегодня 09:32    65
Законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум
Сегодня 09:21    74
Закупка костюмов биозащиты: полиция расследует дело о растрате
Сегодня 09:10    80
У ДК Укроборонпром ухвалили рішення про зміну керівництва ДП “Антонов”
Сегодня 08:23    72
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 