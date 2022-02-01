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За ложное сообщение о минировании вокзала будут судить 35-летнего мужчину

За ложное сообщение о минировании вокзала будут судить 35-летнего мужчину

Новобаварской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 259 УК Украины).

Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что 16 декабря около 13 часов на линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что заминировал железнодорожный вокзал.

Правоохранители провели тщательную проверку помещения вокзала и привокзальной территории, в ходе которой взрывоопасные предметы и вещества не обнаружены.

Установлено, что телефонный звонок совершил житель Николаевской области. «Шутит» о подготовке взрыва он не впервые и раньше уже был судим за это. Досудебное расследование проводили следователи Харьковского райуправления полиции №3 ГУНП в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Агентство Телевидения Новости

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