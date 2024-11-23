За матеріалами ДБР, суд засудив «міністра юстиції днр» до 12 років позбавлення волі

За матеріалами Державного бюро розслідувань Печерський районний суд міста Києва заочно присудив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексвисокопосадовцю одного з правоохоронних органів Донецької області.

Експравоохоронець зрадив Україну ще у 2014 році, служив окупантам на різних посадах. Після початку широкомасштабного вторгнення рф, у квітні 2022 року очолив так зване «міністерство юстиції днр».

На цій посаді фігурант активно виконував вказівки загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

Експравоохоронець, який був добре відомий місцевим громадянам, постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях.

Також фейковий міністр брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між «міністерством юстиції днр» та міністерством юстиції рф у травні 2023 року.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4899

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