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За матеріалами ДБР, суд засудив «міністра юстиції днр» до 12 років позбавлення волі

За матеріалами ДБР, суд засудив «міністра юстиції днр» до 12 років позбавлення волі

За матеріалами Державного бюро розслідувань Печерський районний суд міста Києва заочно присудив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна ексвисокопосадовцю одного з правоохоронних органів Донецької області.

Експравоохоронець зрадив Україну ще у 2014 році, служив окупантам на різних посадах. Після початку широкомасштабного вторгнення рф, у квітні 2022 року очолив так зване «міністерство юстиції днр».

На цій посаді фігурант активно виконував вказівки загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

Експравоохоронець, який був добре відомий місцевим громадянам, постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях.

Також фейковий міністр брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі та підписав угоду про співпрацю між «міністерством юстиції днр» та міністерством юстиції рф у травні 2023 року.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4899

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