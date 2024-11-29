За матеріалами ДБР судитимуть директора благодійного фонду, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-волонтерів
● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора одного з благодійних фондів та військовослужбовця, які переправляли ухилянтів через державний кордон під виглядом водіїв-волонтерів. Обвинувальний акт направлено до суду.
● Директор фонду обіцяв видати «клієнту» волонтерське посвідчення для перетину кордону. Прізвище чоловіка вносилось до системи «Шлях», що дозволяло виїхати з країни.
● За цю послугу ділки попросили $6 тис, потім сума збільшувалась до $12 тис. через «труднощі з оформленням».
● Працівники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тис. доларів США.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/4916