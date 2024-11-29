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За матеріалами ДБР судитимуть директора благодійного фонду, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-волонтерів

За матеріалами ДБР судитимуть директора благодійного фонду, який переправляв ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-волонтерів

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора одного з благодійних фондів та військовослужбовця, які переправляли ухилянтів через державний кордон під виглядом водіїв-волонтерів. Обвинувальний акт направлено до суду.

● Директор фонду обіцяв видати «клієнту» волонтерське посвідчення для перетину кордону. Прізвище чоловіка вносилось до системи «Шлях», що дозволяло виїхати з країни.

● За цю послугу ділки попросили $6 тис, потім сума збільшувалась до $12 тис. через «труднощі з оформленням».

● Працівники ДБР затримали військовослужбовця під час отримання частини оплати у сумі 8,5 тис. доларів США.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4916

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