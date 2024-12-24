За матеріалами ДБР судитимуть посадовця, який допоміг десяткам чоловіків "з інвалідністю" виїхати до Польщі

Працівники ДБР завершили розслідування щодо заступника начальника одного з відділень пункту пропуску «Краківець» Держприкордонслужби та інспектора.

Посадовець допомагав перетнути кордон громадянам з підробленими посвідченнями про ІІІ групу інвалідності.

Він особисто зустрічав авто з «клієнтами», скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого начальника.

Посадовець запевняв, що ці особи перебувають «на контролі» у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.

За його вказівкою інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.

Впродовж травня-червня 2024 року за такою схемою виїхали 27 громадян.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4995

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