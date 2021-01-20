Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 92

За матеріалами контррозвідки оголошено про підозру ще шістьом учасникам НЗФ терористичної організації «ЛНР»

За матеріалами контррозвідки оголошено про підозру ще шістьом учасникам НЗФ терористичної організації «ЛНР»

На Луганщині за матеріалами контррозвідки СБ України оголошено про підозру шістьом учасникам незаконних збройних формувань, які причетні до злочинів проти національної та громадської безпеки.

Так оперативники та слідчі СБУ встановили, що з початком російської збройної агресії четверо мешканців Кадіївки (Стаханов) і Алчевська добровільно приєдналися до так званого «МДБ ЛНР». У лавах терористів вони займалися «контррозвідувальною» і диверсійною роботою, незаконним переслідуванням та позбавленням волі громадян, примусом мирного населення до злочинної діяльності на користь ворога.

Дії бойовиків кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Також контррозвідка СБУ задокументувала протиправну діяльність керівників Голубівського (Кіровськ) та Сорокинського (Краснодон) міськвідділів «міграційної служби МВС ЛНР», які здійснюють примусову незаконну видачу паспортів терористичної «ЛНР» та інших «документів» фейкової республіки.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі їх оголошено у розшук.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Контррозвідка СБУ викрила злочинне угруповання, учасники якого «працевлаштовували» кандидатів на керівні державні посади
Сегодня 08:02    136
У Києві СБУ затримала поліцейського на хабарі у 10 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження
Сегодня 06:51    120
Викритого контррозвідкою СБУ ватажка угруповання бойовиків оголошено у розшук
19.01.2021 07:32    172
На Донеччині смертельно поранено правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував поліцейського
18.01.2021 07:48    156
СБУ повідомила про підозру командиру угруповання бойовиків
18.01.2021 07:03    153
Контррозвідка СБУ викрила схему постачання неякісних боєприпасів Збройним Силам України
17.01.2021 08:14    221
За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру двом бойовикам НЗФ «Сомалі» і «Кольчуга»
16.01.2021 10:38    234
На Донеччині шахраї привласнювали пенсії померлих в ОРДЛО: деталі схеми
16.01.2021 09:23    213
Пентагон предупреждает: Капитолий может быть атакован заминированным дроном во время инаугурации Байдена
16.01.2021 08:48    243
СБУ викрила привласнення коштів на реконструкції магістрального нафтопроводу на Житомирщині
16.01.2021 07:02    166
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 