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За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру двом бойовикам НЗФ «Сомалі» і «Кольчуга»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та задокументували протиправну діяльність двох бойовиків незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Слідчі та оперативники СБУ встановили, що фігуранти в 2014-2015 роках із власної ініціативи приєдналися до військових зведень проросійських терористів, відомих як «Сомалі» і «Кольчуга». Наразі один із бойовиків, колишній український правоохоронець, є заступником начальника штабу так званого «Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) «Іловайського» батальйону». Інший у званні «майора» продовжує службу на посаді начальника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту незаконної «Гвардійської оперативно-тактичної групи «Кольчуга» та публічно агітує за вступ до лав терористичних збройних формувань.

Слідчі держбезпеки повідомили обом бойовикам про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру двом бойовикам НЗФ «Сомалі» і «Кольчуга»

За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру двом бойовикам НЗФ «Сомалі» і «Кольчуга»

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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