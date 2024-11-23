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За матеріалами СБУ 10 років тюрми отримав поплічник рф, який наводив російські ракети на артпозиції ЗСУ під Слов’янськом

За матеріалами СБУ 10 років тюрми отримав поплічник рф, який наводив російські ракети на артпозиції ЗСУ під Слов’янськом

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один російський інформатор, який діяв на Донеччині. Він коригував ворожий вогонь по бойових позиціях українських військ на Слов’янському напрямку.

Під прицілом окупантів були опорні пункти оборони і вогневі позиції далекобійної артилерії Збройних Сил України.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у листопаді 2022 року під час контрдиверсійних заходів у Слов’янську.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив ворожому коригувальнику 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, засудженим є 55-річний місцевий безробітний, який потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські дописи в забороненій соцмережі «Однокласники».

Надалі він вів комунікацію з ворогом через анонімний чат у месенджері, куди направляв геолокації потенційних цілей.

Для конспірації інформатор видаляв листування зі своїм російським куратором після кожного сеансу зв’язку.

Під час обшуку в помешканні засудженого вилучено ноутбук та мобільні телефони, які він використовував для спілкування з окупантами.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13454

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