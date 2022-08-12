За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе інформатор російської спецслужби

Таке рішення виніс Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області.

СБУ зібрала достатню доказову базу, яка підтверджує, що фігурант «зливав» ворогу розвіддані і допомагав окупантам захоплювати Лисичанськ.

Контррозвідники Служби встановили, що громадянин України потрапив у поле зору фсб під час відбування покарання у колонії на території рф.

Напередодні повномасштабного вторгнення ворог «закинув» його в Україну для здійснення розвідувально-підривної діяльності у районі операції Об’єднаних сил.

Інформатор збирав та передавав куратору відомості про місця розташування вогневих позицій підрозділів ЗСУ, прикордонників, Нацгвардії на території Лисичанська. Крім того, він коригував артилерійський вогонь противника по місту.

За свою «роботу» він отримував від російських спецслужб грошову винагороду.

Під час затримання, яке відбулося у квітні цього року, СБУ вилучила засоби зв’язку із голосовими повідомленнями, листування в месенджерах, які підтверджують вчинення злочину.

Суд визнав зловмисника винним за ч.7 ст. 111-1 (надання державі-агресору допомоги у веденні бойових дій проти Збройних сил України) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснювали співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях, працівники Нацполіції за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/4804

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