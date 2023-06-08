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За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе інформаторка рф, яка «полювала» на бойові дрони ЗСУ під Авдіївкою і Бахмутом

За матеріалами СБУ 12 років за ґратами проведе інформаторка рф, яка «полювала» на бойові дрони ЗСУ під Авдіївкою і Бахмутом

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка коригувала російські повітряні атаки на позиції Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисницю у січні поточного року. Нею виявилась мешканка селища Іверське Краматорського району, яку минулого літа спецслужба рф дистанційно залучила до розвідувально-підривної діяльності проти України.

За вказівкою окупантів, вона збирала інформацію про місця дислокації та переміщення українських захисників на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

Передусім ворожа інформаторка намагалась виявити бойові позиції артилерії, зенітно-ракетних комплексів та бойових дронів ЗСУ.

Також агресора цікавили локації українських військових шпиталів, складів з боєприпасами та підрозділів радіо-електронної боротьби.

Отримані відомості вона передавала ворожому «зв’язковому» з тимчасово окупованої частини Донеччини.

Комунікацію підтримували через месенджер у «Телеграм», а передачу розвідданих окупантам здійснювала у вигляді текстових повідомлень і скріншотів в «Google Maps» з відмітками українських об’єктів.

Розвідувальну інформацію загарбники використовували для підготовки нових повітряних ударів по регіону.

Під час обшуку у зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) та призначив їй покарання у вигляді 12 років тюрми.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8592

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