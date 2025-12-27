За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент-військовослужбовець Сил оборони, який шпигував для рф.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 47-річний мобілізований, який на замовлення російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) коригував ворожий вогонь по українських військах на Курському напрямку.

Співробітники СБУ за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримали «крота» у березні цього року на прикордонні Сумщини.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив зловмиснику 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, окупанти завербували фігуранта через Телеграм-канал, де він публікував коментарі на підтримку збройної агресії рф.

Встановлено, що зрадник спочатку мобілізувався до «тилового» підрозділу, а згодом перевівся до бойової бригади ЗСУ, яка виконувала завдання в Курській області.

Перебуваючи на фронті, агент збирав координати вітчизняних систем радіоелектронної боротьби та самохідно-артилерійських установок, по яких рф готувала обстріли.

Військова контррозвідка СБУ викрила зрадника ще на початковому етапі його співпраці з ворогом і затримала «на гарячому», коли він формував агентурний звіт для російського гру.

На місці події у «крота» вилучено телефон із картографічними позначками українських об’єктів і коментарями для куратора з рф. Також за місцем проживання агента виявлено незареєстровану зброю та набої.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та незаконне поводження зі зброєю і бойовими припасами).

Розслідування проводили слідчі СБУ у Сумській області за процесуального керівництва Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16475

