Сегодня 10:08
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала продавчиня мілітарі-магазину, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала продавчиня мілітарі-магазину, яка допомагала рашистам бомбардувати Краматорськ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримала російська агентка, яку СБУ викрила у листопаді 2025 року на коригуванні обстрілів Краматорська.

Як з’ясувало розслідування, наведенням атак рф займалась завербована ворогом продавчиня з місцевого мілітарі-магазину.

Щоб виконати агентурне завдання, жінка налагоджувала довірливі відносини з військовими, які відвідували торговельний заклад.

Задокументовано, як зловмисниця під виглядом побутових розмов завуальовано випитувала у них інформацію про місця дислокації підрозділів Сил оборони на Краматорському напрямку.

Після цього агентка виходила на місцевість, щоб провести візуальну дорозвідку поблизу потенційних «цілей» та позначити їхні координати на гугл-картах для звіту рашистам.

Під час розвідувальних вилазок вона також фіксувала наслідки нещодавніх ворожих «прильотів» та відстежувала напрямки руху українських колон військової техніки.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці через її знайомого бойовика збройних угруповань рф, який воює на Донеччині.

У подальшому його зробили «зв’язковим» для одержання розвідданих від зрадниці.

При обшуках за місцем проживання агентки вилучено ноутбук і смартфон із доказами її роботи на ворога.

На підставі доказів, зібраних контррозвідниками та слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування поводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17700

