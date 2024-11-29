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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на Житомирщину і планувала втечу до рф

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала зрадниця, яка наводила російські ракети на Житомирщину і планувала втечу до рф

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення отримала агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка діяла на Житомирщині. Зловмисниця коригувала ракетно-дронові удари агресора по Силах оборони.

За матеріалами справи, фігурантка намагалася дізнатися локації ремонтних баз для важкого озброєння ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали агентку у серпні 2023 року, коли вона готувалася до втечі в росію. Тоді російське гру планувало «евакуювати» свою поплічницю до рф транзитом через треті країни.

Як встановило розслідування, агенткою виявилася 43-річна переселенка з Донеччини. Після початку повномасштабної війни жінка спочатку переїхала до Києва, а потім орендувала помешкання у Житомирській області.

Вона шукала «виходи» на воєнну розвідку рф через російські соцмережі. Там зрадниця залишала повідомлення, де пропонувала свої послуги як інформаторки.

Також зловмисниця використовувала свою особисту сторінку в заборонених «Однокласниках» для героїзації бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнер» і виправдовувала їхні злочини.

Після дистанційного вербування агентка отримала оперативний псевдонім та інструкцію для подальших дій у регіоні.

Отримані відомості вона передавала російському куратору через анонімні чати у месенджері та електронну пошту.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

◾ ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/13495

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