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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який наводив російські Х-59 по Чернігову

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який наводив російські Х-59 по Чернігову

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав ще один агент фсб, який діяв на Чернігівщині.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував повітряні удари агресора по північному регіону України, в тому числі із застосуванням ракет типу Х-59.

Основними цілями рашистів були пункти базування Сил оборони на території обласного центру та його околицях.

Щоб отримати координати військових об’єктів нашої держави, фсб дистанційно завербувала працівника місцевого заводу, який шукав «легкі гроші» на Телеграм-каналах.

Для виконання ворожого завдання він обходив місцевість і приховано фотографував потенційні цілі та позначав їхні геолокації на гугл-картах.

Зібрані розвіддані агент месенджером передавав своєму російському куратору за допомогою спеціально створеного Телеграм-боту фсб.

Військова контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадника та провела комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і документування розвідактивності ворога.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала агента за місцем його проживання у Чернігові.

Під час обшуку в його приватній оселі вилучено мобільний телефон і планшет із доказами злочинів, а також бойову гранату і набої до стрілецької зброї.

За матеріалами СБУ зловмисника визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

▪ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/14399

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