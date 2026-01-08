Кримінал
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент гру рф, який коригував обстріли аеродромів ЗСУ

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який наводив повітряні атаки рф по Хмельниччині.

Як встановило розслідування, зловмисник коригував ракетні удари по авіаційній інфраструктурі західного регіону. Серед пріоритетних «цілей» ворога були аеродроми з бойовими вертольотами ЗСУ.

Щоб відстежити базування українських літаків, агент облаштував «спостережний пункт» у власному будинку, який знаходиться поблизу одного з режимних об’єктів.

Додатково він встановив на даху приватного домоволодіння відеокамеру з віддаленим доступом для російського гру. За допомогою цього обладнання рашисти сподівалися відстежувати активність української авіації для підготовки повітряних ударів.

Співробітники СБУ затримали агента у березні 2025 року за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено смартфон та відеокамеру із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Встановлено, що завдання ворога виконував 31-річний місцевий безробітний. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав «легкі заробітки» у Телеграм-каналах.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили слідчі СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/16507

Новости портала «Весь Харьков»

