За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент гру рф, який шпигував для ворога на Запоріжжі

За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), якого СБУ викрила у липні 2025 року на Запоріжжі.

Як з’ясувало розслідування, зловмисником виявився завербований рашистами мобілізований до місцевої військової частини, який «зливав» їм дані про свій батальйон та суміжні підрозділи Сил оборони.

У фокусі уваги російських спецслужбістів були дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

Також зрадник робив для ворога фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій південного фронту.

Співробітники СБУ викрили агента, задокументували його злочини і затримали. Одночасно з цим було убезпечено локації Сил оборони у зоні ворожої розвідактивності.

За матеріалами справи, зрадник входив до складу російської агентурної мережі, яку СБУ нейтралізувала разом із викриттям «крота».

Крім нього, тоді Служба безпеки затримала резидента ворожого осередку – настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), який працював на 316-й розвідцентр гру рф.

Ще раніше СБУ викрила їхнього третього спільника, що вже відбуває тюремне покарання за коригування обстрілів Запоріжжя.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами збору розвідданих та контактів із ворогом.

За матеріалами СБУ російського «крота» визнано винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17856

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