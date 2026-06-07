Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 107

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-«регіонал», який на замовлення фсб коригував удари по Сумщині

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-«регіонал», який на замовлення фсб коригував удари по Сумщині

За доказовою базою Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент фсб, якого СБУ затримала у жовтні 2024 року на Сумщині. Ним виявився завербований ворогом ексдепутат Шосткинської міськради від забороненої Партії регіонів, який коригував атаки рашистів по громаді.

Як з’ясувало розслідування, російські спецслужбісти обіцяли йому оформити громадянство рф в обмін на співпрацю з країною-агресором.

Для виконання агентурних завдань зрадник на власному авто об’їжджав місцевість і фіксував на телефонну камеру пункти базування та маршрути руху Сил оборони.

Також він намагався завуальовано випитувати розвіддані у своїх знайомих під час побутових розмов на «відсторонені» теми.

Зібрані відомості агент узагальнював для куратора з рф. Ним виявився співробітник Управління фсб по Брянській області, особу якого встановлено Службою безпеки.

Крім передачі координат потенційних «цілей», агент закликав російського спецслужбіста якомога швидше вдарити по місту.

Співробітники СБУ задокументували злочини зрадника і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17742

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На кордоні з Польщею прикордонники виявили незадеклароване хутро песця на 400 тисяч гривень
Сегодня 10:34    98
Три роки з дня підриву Каховської ГЕС: як прикордонники рятували людей (ВІДЕО)
Сегодня 10:08    100
Латвия объявляет россии торговый бойкот
Сегодня 09:56    99
Збиває ворожі дрони за сто кілометрів від себе (ВІДЕО)
Сегодня 09:44    114
За тиждень Нацбанк продав 766 мільйон доларів
Сегодня 09:32    104
Стратегія цивілізаційного реваншу. Про що сказали Дугін і Малофєєв у Петербурзі
Сегодня 09:20    135
Зеленський написав путіну, але звертався до втомлених війною російських еліт
Сегодня 09:08    133
«Далі для росії буде тільки гірше»: Сибіга про відмову путіна від переговорів
Сегодня 09:04    112
Харківщина 7 червня
Сегодня 08:46    136
Оточення путіна літає на західних приватних джетах попри санкції, — розслідування WSJ
Сегодня 08:44    174
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 