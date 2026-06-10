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За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав учасник агентурної мережі гру рф, який коригував удари по Дніпру у січні 2023 року

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав учасник агентурної мережі гру рф, який коригував удари по Дніпру у січні 2023 року

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки рашистів по Дніпру.

Як з’ясувало розслідування, зловмисник входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яку СБУ викрила у січні 2023 року в обласному центрі.

За матеріалами справи, засудженим є завербований ворогом керівник місцевої комерційної структури.

Після залучення до співпраці з російською спецслужбою він передавав ворогу геолокації стратегічно важливих об’єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові удари.

Серед його «цілей» були: залізничні мости та опорні електропідстанції, що живлять більшу частину прифронтового міста.

Також зрадник відстежував бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір регіону.

Сподіваючись виявити військові об’єкти, зловмисник на власному авто об’їжджав місто та його околиці.

Зібрані розвіддані він передавав до гру рф через резидента – колишнього мешканця Дніпра, який ще у 2014 році виїхав до рф і пішов на співпрацю з російською спецслужбою.

Співробітники СБУ затримали агента за місцем його проживання після того, як він провів дорозвідку поблизу потенційної «цілі».

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами його роботи на воєнну розвідку рф.

За матеріалами Служби безпеки його визнано винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17768

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