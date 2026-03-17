За матеріалами СБУ 15,5 року тюрми отримав рецидивіст, який на замовлення рф коригував обстріли Хмельниччини

За доказовою базою Служби безпеки тюремний строк з конфіскацією майна отримав російський агент, якого СБУ затримала у вересні 2024 року на Хмельниччині. Він коригував повітряні атаки по регіону та підпалив енергообладнання місцевої філії Укрзалізниці.

Як встановило розслідування, підривною діяльністю займався місцевий житель, який мав непогашену судимість за наркозлочини. Наразі за сукупністю злочинів його засуджено до 15,5 року ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, у поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах.

Після вербування окупанти дали агенту тестові завдання, зокрема відстежити і сфотографувати декілька авто українських воїнів.

У подальшому фігурант обходив обласний центр, щоб виявити запасні командні пункти та місця проживання військових.

Паралельно він підпалив релейну шафу на місцевій колії Укрзалізниці та відзняв це на відео для куратора з рф.

Співробітники СБУ затримали агента «по гарячих слідах» після вчинення диверсії. Під час обшуку в нього вилучено смартфон, на який він фіксував координати Сил оборони, факт підпалу та «звітував» окупантам.

Також у зловмисника виявлено криптогаманець, який він створив, щоб отримати обіцяні кошти з рф, але так і не дочекався транзакцій.

За матеріалами СБУ суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

◾ ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану);

◾ ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України).

Розслідування проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17086

