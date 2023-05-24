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За матеріалами СБУ до 12 років тюрми засуджено генерала і полковника рф

За матеріалами СБУ до 12 років тюрми засуджено генерала і полковника рф

За матеріалами СБУ до 12 років тюрми засуджено генерала і полковника рф, які командували підривом Північно-Кримського каналу

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох командирів російських військ, які причетні до знищення ключових об’єктів життєзабезпечення Херсонщини.

Мова йде про заступника командувача Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова і командувача 11-ї окремої інженерної бригади полковника Дмітрія Маркова.

Обидва посадовці безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

За даними слідства, саме Ясніков віддав наказ щодо незаконного захоплення об’єктів критичної інфраструктури, а Марков керував підривами.

Злочинні дії окупантів порушили водозабезпечення регіону, функціонування його зрошувальної системи, а також завдали значної шкоди довкіллю і матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушенні законів та звичаїв війни) та призначив їм 12 років тюрми.

Оскільки обидва засуджені перебувають на тимчасово окупованій території України, початок строку відбування покарання визначено з дня їх фактичного затримання.

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8407

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