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За матеріалами СБУ до 12 років засуджено двох іноземців, які на замовлення рф вчиняли підпали на заході України

За матеріалами СБУ до 12 років засуджено двох іноземців, які на замовлення рф вчиняли підпали на заході України

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 12 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів, які займалися підпалами у західних регіонах України.

Співробітники СБУ викрили та затримали обох фігурантів «на гарячому» у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє 27-річних громадян сусідньої європейської країни.

За матеріалами справи, до уваги рашистів вони потрапили, коли перебували ще за межами України. Один із іноземців був завербований у Телеграмі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф.

Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом «відрядили» в Україну для виконання агентурних завдань.

Після прибуття на територію нашої держави зловмисники оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал місцевої адмінбудівлі та відправили відео куратору з рф.

Задокументовано, що далі вони планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.

Під час обшуків на місці подій та у готелі, де зупинилися зловмисники, вилучено смартфони та інші речі, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17772

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