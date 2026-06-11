За матеріалами СБУ до 12 років засуджено двох іноземців, які на замовлення рф вчиняли підпали на заході України

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 12 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів, які займалися підпалами у західних регіонах України.

Співробітники СБУ викрили та затримали обох фігурантів «на гарячому» у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині.

Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє 27-річних громадян сусідньої європейської країни.

За матеріалами справи, до уваги рашистів вони потрапили, коли перебували ще за межами України. Один із іноземців був завербований у Телеграмі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії рф.

Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом «відрядили» в Україну для виконання агентурних завдань.

Після прибуття на територію нашої держави зловмисники оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал місцевої адмінбудівлі та відправили відео куратору з рф.

Задокументовано, що далі вони планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.

Під час обшуків на місці подій та у готелі, де зупинилися зловмисники, вилучено смартфони та інші речі, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/17772

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