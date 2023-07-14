За матеріалами СБУ до 15 років тюрми засуджено співробітника фсб, який створив агентурну мережу в Україні

Завдяки доказовій базі Служби безпеки вдалося засудити російського шпигуна, який, перебуваючи в рф, створив агентурну мережу в Україні.

Зловмисником є кадровий співробітник управління фсб у Красноярському краї Іванченко Олександр Юрійович.

Встановлено, що він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто.

Так, у 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох «тестових» завдань «законсервував» його.

На початку повномасштабного вторгнення рф співробітник фсб «активував» свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області.

Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт.

Розвідінформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини.

Втім, Служба безпеки спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку цього року.

Крім того, співробітник фсб збирав інформацію і з прифронтових районів України.

Особливо його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення «Азов».

Але і в цьому випадку СБУ заблокувала всі спроби російського шпигуна отримати потрібну йому інформацію.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) і призначив 15 років позбавлення волі.

Оскільки фігурант переховується на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Чернівецькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/8957

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